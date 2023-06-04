Mustafa Varank: Yeni kabine üyelerimize Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasının ardından Mustafa Varank, tebrik mesajı paylaştı.

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14-28 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkan AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönem için harekete geçti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı ülke liderlerinin de katıldığı görkemli törende yeni dönem için önemli mesajlar verdi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, Çankaya Köşkü'ne geçerek 5 yıllık yeni dönemde kabinesinde görev verdiği isimleri açıkladı.

Mustafa Varank: Yeni kabine üyelerimize Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya paylaşımında, "2005 yılından bu yana milletimize hizmet etme sevdasına katkı sağlamaya, son 5 yıldır da bakanlık vazifesiyle davasına omuz vermeye gayret ettiğim sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyor, tüm yeni kabine üyelerimize Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.