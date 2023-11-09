Nihal Olçok, Gelecek Partisi'nden istifa etti

Gelecek Partisi kurucularından olan Nihal Olçok, partisinden istifa ettiğini sosyal medya aracılığıyla açıkladı.
"Gelecek Partisi kurucu üyeliğinden istifa ediyorum"
Olçok, paylaşımında, "An itibari ile kurucusu olduğum Gelecek Partisi kurucu üyeliğinden istifa ediyorum. Allah selamet versin." ifadelerine yer verdi.
Nihal Olçok kimdir?
Nihal Olçok 1978 yılında Üsküp, Makedonya'da dünyaya geldi.
4 yaşındayken Türkiye'ye gelen Olçok, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Nihal Olçok, 1998'de tanıştığı Erol Olçok ile dünyaevine girdi.
Çiftin bu evlilikten (şehit) Abdullah Tayyip, Cahar Şamil ve Emir Dursun adında 3 çocuklarıoldu.
Nihal Olçok, 15 Temmuz’daki darbe girişiminde kaybettiği eşi ve oğlu adına ‘Şehitoğlu şehit: 15 Temmuz şehitleri Erol Olçok ve Abdullah Tayyip Olçok’un hikayesi’ adlı kitabı yazmıştır.
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