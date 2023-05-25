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Türkiye ikinci turda 13. Cumhurbaşkanı'nı belirleyecek.

Seçime 2 gün kala heyecan sürüyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk'ten Sena Alkan ile Mehmet Akif Ersoy'un konuğu olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kurtulmuş'a Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararından önce kendisiyle yaptığı görüşme soruldu.

Kurtulmuş, Özdağ'ın kendilerinden bakanlık talep ettiğini duyurdu.

Kurtulmuş şöyle konuştu:

"Göçmen meselesinin çok titiz ve detaylı şekilde hükümet tarafından çalışıldığını kendisine ifade ettik. Hiç konuşulmamış gibi açıklama yapması doğru değildi.



Daha sonra net bir şekilde anlaşıldı ki, bunu söylemek istemezdim ama sayın Özdağ, göçmenlerin gönderilmesiyle ilgili bir bakanlık talebinde bulundu. Bu kadar tartışmadan sonra söylemek hakkaniyeti teslim bakımından olur. Bir bakanlığın verilmesi ve göç meselesinin o bakanlık üzerinden düzenlenmesi, tercihan İçişleri Bakanlığı üzerinden düşünülüyordu.



Göç meselesinin bizim tarafından düzenlenmesinin doğru olacağı, tercihan İçişleri Bakanlığı olmasının doğru olacağını ifade etti. Ben de verdiğim cevabı söyleyeyim; Cumhur İttifakı başından itibaren hiçbir şekilde al ver pazarlığı içerisinde olmadık.



Cumhur İttifakı'na katılan hiçbir partinin böyle bir pazarlığı olmamıştır. Karşı tarafla daha evvel temasın olduğunu söyledi, görüşmeden sonra da temas olabileceğini söyledi. Biz de açık pazarlık değil ilkesel duruşumuz olduğunu söyledik.



Temelde terör ve göç gibi iki konuyu konuştuk. Gayet güzel, medeni ve olgun bir görüşme oldu. Sonuçta esas meselenin bir pozisyon ya da bakanlık pazarlığı olduğunu ifade etmek isterim."