Ordu'da milletvekili seçim sonuçları

ensonhaber.com
Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı. Nüfusu görece az olan illerin oy sayımı tamamlandı.
Ordu'da kullanılan 518.253 oyun 500.472'si geçerli sayıldı.
AK Parti 3 vekil çıkardı
AK Parti 3, CHP 2, MHP 1 milletvekili çıkardı.
AK Parti: Mahmut Özer, İbrahim Ufuk Kaynak ve Mustafa Hamarat
CHP: Seyyit Torun ve Mustafa Adıgüzel
MHP: Naci Şanlıtürk
Erdoğan önde götürdü
Cumhurbaşkanı adaylığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 62.16 ile ilk sırada yer alırken, Kemal Kılıçdaroğlu da yüzde 32.45 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 4.80 oy topladı.