Ordu'da milletvekili seçim sonuçları Ordu'da 14 Mayıs genel ve milletvekili seçimlerinin sonuçları belli oldu.

ensonhaber.com

Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı. Nüfusu görece az olan illerin oy sayımı tamamlandı.

Ordu'da kullanılan 518.253 oyun 500.472'si geçerli sayıldı.

AK Parti 3 vekil çıkardı

AK Parti 3, CHP 2, MHP 1 milletvekili çıkardı.

AK Parti: Mahmut Özer, İbrahim Ufuk Kaynak ve Mustafa Hamarat

CHP: Seyyit Torun ve Mustafa Adıgüzel

MHP: Naci Şanlıtürk

Erdoğan önde götürdü

Cumhurbaşkanı adaylığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 62.16 ile ilk sırada yer alırken, Kemal Kılıçdaroğlu da yüzde 32.45 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 4.80 oy topladı.