DHA

Ordu'nun ilçesine bağlı Arpalık Mahallesi Fatsa- Korgan kara yolunda piyade uzman çavuş olarak görev yapan Ayhan Y., aşamasındaki eşi 20 yaşındaki Ezgi Y.’nin ailesi ile birlikte yaşadığı eve gitti.

Ayrılmak istemediğini söyleyen Ayhan Y. ile Ezgi Y. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Ayhan Y., eşini zorla otomobile bindirerek, kaçırmaya çalıştı.

Ordu'da Uzman çavuşun boşanma aşamasındaki eşini kaçırma girişimi

Havaya ateş edip kaçtı

Bu sırada Ezgi Y.’nin annesi kızını belinden tutarak, engellemeye çalıştı. Eşinin direnmesi üzerine havaya ateş eden Ayhan Y., çevredekilerin tepkisi üzerine aracına binerek uzaklaştı.

Ordu'da Uzman çavuşun boşanma aşamasındaki eşini kaçırma girişimi

Jandarma çalışma başlattı

İhbar üzerine adrese sevk edilen jandarma ekipleri, Ayhan Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada Ayhan Y.’nin içerisinde bulunduğu aracın Fatsa-Kumru Karayolu Salihli Mahallesi’nde kaza yaptığı tespit edildi.

O anlar kamerada

Ayhan Y.’nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Bu arada Ayhan Y.’nin eşini kaçırma teşebbüsü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.