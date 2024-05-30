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Osman Gökçek: Gezi olayları bir terör eylemidir

Osman Gökçek: Gezi olayları bir terör eylemidir AK Parti milletvekili Osman Gökçek, TBMM'de yaptığı konuşmada Gezi olaylarının terör eylemi olduğunu, bu eylemleri destekleyenlerin de terörist olduğunu söyledi.