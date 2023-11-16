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TBMM Genel Kurulu'nun dünkü oturumunda, HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş ile AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek arasında "Sayın Öcalan" polemiği yaşandı.

Beştaş'tan "Sayın Öcalan" çıkışı

Meral Danış Beştaş, Meclis konuşmasında

Şu anda bizim sözünü ettigimiz meselede siz istediginiz sekilde niteleyin, bizim nitelememize karışamazsınız, herkes kendi bulunduğu yerden olayları değerlendirir. Tecrit bir suçtur, insanlığa karşıdır. Biz, Sayın Öcalan bu ülkede 2.5 yıl boyunca Erdoğan'la birlikte barış ortamını getiren bir şahsiyettir diyoruz.