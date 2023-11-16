TBMM Genel Kurulu'nun dünkü oturumunda, HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş ile AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek arasında "Sayın Öcalan" polemiği yaşandı.
Beştaş'tan "Sayın Öcalan" çıkışı
Meral Danış Beştaş, Meclis konuşmasında
Şu anda bizim sözünü ettigimiz meselede siz istediginiz sekilde niteleyin, bizim nitelememize karışamazsınız, herkes kendi bulunduğu yerden olayları değerlendirir. Tecrit bir suçtur, insanlığa karşıdır. Biz, Sayın Öcalan bu ülkede 2.5 yıl boyunca Erdoğan'la birlikte barış ortamını getiren bir şahsiyettir diyoruz.
sözlerini sarf etti.
Bu sırada da AK Parti sıralarından büyük tepkiler geldi.
Osman Gökçek: "Öcalan bir teröristtir"
Söz konusu ifadeler üzerine AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek Danış'ın konuşmasına uzun süre tepki gösterdi. Gökçek Danış'a yönelik,
Öcalan kadınları yakmıştır, çocukları öldürmüştür, okulları kurşunlatmıştır, Kur'anları yaktırmış, camileri kurşunlatmıştır. Öcalan bir teröristtir.
dedi.
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