Osman Gökçek: Kılıçdaroğlu çekirdek çıtlayan eşek heykeli yapıyor, biz uçak gemisi yapıyoruz Osman Gökçek, HDP ile ortaklığı olan Millet İttifakı'nın öncü partisi CHP'nin vaadinin çekirdek çitleyen eşekten öteye geçemeyeceğini savundu.

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Türkiye 14 Mayıs'taki seçim atmosferini her anlamda yaşarken, iki taraf da seçmeni etkilemek için argümanlarını sunmaya devam ediyor.

Osman Gökçek, paylaştığı Tik Tok videosunda bir yandan mevcut hükümetin icraatlarından bahsederken, diğer yandan da CHP'li belediyelerin icraatlarını saydı.

"CHP'nin yaptığı, çekirdek çitleyen eşek heykeli"

Osman Gökçek'in ifadeleri şöyle:

AK Parti hükümetinin yaptığı, sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yapılan gemiye bakın, uçağımıza bakın, bu da CHP’nin yaptığı çekirdek çitleyen eşek heykeli.. Bunlar yarın iktidar olsa bu heykellerden 500 tane daha yaparlar.

"Öteki tarafa bakıyorsunuz, uçak gemisi yapıyor"