Osman Gökçek: Yavaş ve İmamoğlu gibilerinin hepsine güle güle diyeceğiz Ensonhaber yayınına katılan AK Parti milletvekili Osman Gökçek, yerel seçimde Ankara'dan aday olacağı iddiasının gerçek dışı olduğunu belirtirken, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun son seçimle gideceklerini söyledi.

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ensonhaber.com

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ensonhaber YouTube kanalında İlker Koç'un sorularını yanıtladı.

Osman Gökçek, Gazze'de yaşanan katliam, yerel seçimler ve kendisinin Ankara'dan belediye başkanı adayı olacağı söylentileriyle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Ukrayna için ayağa kalkan batı, Gazze'yi görmüyor

Burada öyle bir durum var ki; Gazze'de yaşayanlar Müslüman diye batı dünyası, yaşanan katliamı görmezden geliyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ayağa kalkan dünya, şu anda Filistin'de yaşanan dramla ilgili tek kelime etmiyor. Bunun açıklanabilir bir tarafı yok. Rabbim oradaki kardeşlerimizin yardımcısı olsun.

"Aday olacağım demedim"

Ben başından beri söylüyorum, aday olacağım demedim. Ama CHP'liler, sistematik olarak bu konuyu konuşturmaya, bizi hedef almaya çalışıyorlar. Bizler bir kamu hareketiyiz. Kim aday olursa olsun, etrafında bir duvar gibi olacak ve mücadele edeceğiz.

"Hepsine güle güle diyeceğiz"