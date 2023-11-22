Özgür Özel, Alevi kanaat önderleriyle görüştü CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaorğlu'nun mirasını korumak için Alevi vakıf, federasyon ve dernek başkanları ile bir araya geldi.

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AA & Ensonhaber

Genel seçim yenilgisi sonrası CHP'de başlayan değişim rüzgarı, 13 seçim hezimeti yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu'na genel başkanlık koltuğunu da kaybettirdi.

Kılıçdaroğlu'nun göreve geldiğinden beri Alevi kökenli partililere ağırlık vermesi de koltuğunu korumasına yetmedi.

Karşısına rakip olarak çıkan yardımcısı ve sözcüsü Özgür Özel, 13 yıl sonra CHP Genel Başkanlığını elinden aldı.

Türkiye ile sorunu olanlara "selam yolladı, ellerini öptü"

Kılıçdaroğlu'nun ardından Özgür Özel'in parti içinde ve dışında nasıl bir politika izleyeceği merak ediliyordu. Kurultayda seçilir seçilmez, Selahattin Demirtaş'a selam göndermesi, Türkiye'ye "işgalci" diyen PKK destekçisi bir kadının elini öpmesi, soru işaretlerini gidermiş oldu.

Özgür Özel, Türkiye ile sorunu olan ne kadar şaibeli isme ve örgüte el sallasa da, Kılıçdaroğlu'nun mirasını kaybetmek de istemiyor.

Özgür Özel, Alevi temsilcileriyle görüştü

Özgür Özel, Kılıçdaorğlu'nun CHP'de tutmaya çalıştığı Alevi seçmeni kaybetmemek için hemen kolları sıvadı.



Özel, Alevi vakıf, federasyon ve dernek başkanları ile partideki makamında görüştü.

Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve Parti Meclisi üyesi Hüseyin Can Güner eşlik etti.

Özgür Özel'in Türkiye karşıtlarına yakın durduğunu açıkça belli etmesi sonrası, Alevi kanaat önderlerinin tepkisinin ne olaağı merak ediliyor.

