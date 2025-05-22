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Haber Merkezi

CHP, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmalarına karşı İstanbul'daki mitinglerine devam ediyor.

CHP'liler dün gece bu kapsamda Pendik'te toplandı.

İstanbul'a gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, burada partililere hitap etti.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, partisinin ekonomi gündemini de açıkladı.

Özel, bugünden itibaren temmuz ayında asgari ücrete ara zam için çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

"4 AYDA VERİLEN ZAMDAN FAZLASI GİTTİ"

Özel şunları söyledi:

"Geçen seçimlerden önce enflasyonist ortamda asgari ücrete gerekirse 4 kez zam yaparız diyorlardı. Şu anda 4 ayda verilen zamdan fazlası gitti.

"ZAM İÇİN ÇALIŞMAYA BAŞLIYORUZ"

Yarından itibaren bütün işçi sendikalarını, konfederasyonları ziyaret takvimimize alarak hem işçi örgütleriyle, hem işveren örgütleriyle hem işçilerle birlikte asgari ücrete temmuz ayında hakikatli bir zam yapılması için, bir ara zam için çalışmaları başlatmaya karar verdik.

"TEMMUZ AYINDA ZAMMI ALACAĞIZ"

Asgari ücrete sendikaların önerilerini alarak, gerekli araştırmaları gerekli çalışmaları yaparak, işçilerle, işverenlerle görüşerek, küçük işletmeler, KOBİ'ler için bu yükün onların sırtına gelmesini engelleyecek çözüm önerilerini dile getirerek asgari ücrete temmuz ayında zam alacağız."