Özgür Özel ilk genel seçimi işaret etti! Kaybedersem bırakırım CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilk genel seçimlerde iktidarı değiştirememeyi başarısızlık göreceğini ve görevi bırakacağını söyledi.

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CHP'de seçim sonrası çıkan kriz, genel başkanı değiştirdi.

Değişim sürecinin başındaki isim Özgür Özel, CHP'nin yeni genel başkanı oldu.

Seçmende merakla beklenen soruları cevaplayan Özel, Duvar'dan Ceren Bayar'a konuştu.

Özel'e, selefi Kemal Kılıçdaroğlu'nun sık sık eleştirildiği başarısızlıklara rağmen genel başkanlığı bırakmaması konusu da soruldu.

"İlk genel seçimde kaybedersem bırakırım"

CHP Genel Başkanı Özel, ilk genel seçimlerde iktidarı değiştirememeyi başarısızlık olarak gördüğünü belirterek şöyle konuştu:

Yapılacak ilk genel seçimlerde iktidarı değiştirmeyi başarı, değiştirememeyi başarısızlık olarak görürüm. Örneğin parti birinci parti oldu ama iktidarı değiştiremedim, kendimi başarılı saymam, olağanüstü kongreye giderim.



Delegeye sorarım, “başarılı mıyım, başarısız mıyım” diye. Yani başarılı görünen ama iktidar değiştirmeyen bir sonuç var ise kararı delegeye bırakırım. “Başarılıydık aslında” falan demem, hemen olağanüstü kongreyi toplarım. Eğer kötü bir sonuç aldıysam ve kaybedersem de derhal bırakırım.

Özel, İyi Parti ve HEDEP ile ittifak kurulup kurulamayacağı konusuna da değindi.

"İyi Parti ile ittifak konusunda üstüme düşeni yapacağım"

Her partiye sorumluluk düştüğünü söyleyen Özel,

İyi Parti iş birliği yapmama konusunda kararlıysa buna saygı duymak durumundayız. Kimse bize mecbur değil. Ama ben benim seçmenime iş birliği yapmamayı ya da onun önünü tıkamayı anlatamam. O yüzden üstüme düşen ne varsa onu yapacağım.

"HEDEP ile iş birliği olacaksa kamuoyu bilecek"

Özel, HEDEP ittifakı konusunda ise şunları söyledi: