Özgür Özel: Kimse ile gerginliğimiz yok Siyaset gündemini ve normalleşme tartışmalarını değerlendiren Özgür Özel, kimse ile tartışma halinde olmadıklarını söyledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da Şehit Aileleri ve Gaziler Çalıştayı’na katıldı.

Özel, programın ardından basına açıklamalarda bulundu.

Siyaset gündemindeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan görüşmesi ve bu görüşmenin ardından MHP ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'den gelen açıklamalar, Özel'e soruldu.

"Kimse ile bir tartışmamız bir gerginliğimiz yok"

Özel, kimse ile tartışma halinde olmadıklarını söyledi.

Özel, "Son seçime ittifaksız girdik. İttifak ortağımız olmadığı için kavga edecek kimse yok yanımızda. Kimse ile bir tartışmamız bir gerginliğimiz yok.

Belli ki Cumhur İttifakı'nda sorunlar var. Ben Bahçeli'ye bir çağrıda bulunayım. Kendisi ittifakından memnun değilse bizim ittifakımıza katılabilir. Bizim ittifakımızın adı Türkiye İttifakı. Kimse bize ittifak önermesin."

"Erken seçim çağrısı yaparsa değerlendiririz"

Erken seçim sorusu da yöneltilen Özel, şu ifadeleri kullandı: