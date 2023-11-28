Özgür Özel, Meral Akşener'le görüşmek için İyi Parti'deki kaosun bitmesini bekliyor CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetimi, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ittifak konusunda görüşmeyi İyi Parti'deki kaosun sona ermesinden sonra gerçekleştirme kararı aldı.

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ensonhaber.com

Yerel seçimlere 4 ay gibi kısa bir süre kaldı.

Mart ayında yerel yöneticilerini seçmek üzere sandık başına gelecek seçmen, adayların belirlenmesini bekliyor.

Muhalefette ise mayıs seçimlerinden sonra başlayan kaos etkisi sürüyor.

Seçimden hemen sonra CHP'de başlayan değişim krizi sonucu Kemal Kılıçdaroğlu'nu emekliye ayıran Özgür Özel, partinin başına geçti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in devirdiği ittifak masasının yeniden kurulması gündeme geldi.

İyi Parti'de yolsuzluk iddiaları

Bu kez de seçimden önce başlayarak üzeri kapatılmaya çalışılan İyi Parti'deki yolsuzluk skandalları gün yüzüne çıktı.

Milletvekili adaylarına seçimden önce seçilebilecekleri il ve sıraların satıldığı, partinin kasasının boşaltıldığı, Meral Akşener'in oğlunun çanta çanta para dağıttığı iddiaları havada uçuşurken İyi Parti yıprandıkça yıprandı.

Görüşmek için İyi Parti'deki kaosun bitmesini bekliyor

Bu süreçte Özel-Akşener görüşmesi beklentileri devam ederken tarih üzerinde net bilgi yok.

Bunun nedeninin ise İyi Parti'deki kaos olduğu ortaya çıktı.

'Meral Abla' ifadesiyle sıcak mesajlar veren Özel ve Parti yönetimi, görüşme için İyi Parti'de suların durulmasını bekleme kararı aldı.

"Tarih vermem mümkün değil"

İyi Parti Lideri Meral Akşener ile bir görüşme olup olmayacağı sorulan CHP Sözcüsü Deniz Yücel de son basın toplantısında, “Önümüzdeki günlerde her iki lider de bir araya gelebilir. Şu an için gün vermem mümkün değil.” ifadelerini kullanmıştı.