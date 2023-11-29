Özgür Özel, TTB Başkanı Şebnen Korur Fincancı'yı kabul etti CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TSK'ya kimyasal silah kullanım iftirası atan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve TTB Merkez Konseyi üyeleriyle makamında görüştü.

DHA

Mayıs seçimlerinden sonra başlayan değişim dalgasıyla CHP'nin başına geçen Genel Başkan Özgür Özel, kabul ve ziyaretlerine devam ediyor.

Bu kapsamda Özel'in makamında misafirleri vardı...

Şebnem Fincancı'yı kabul etti

Özel, PKK kanalına çıkıp Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) iftira atarak suçlayan bir ismi kabul etti.

Mehmetçik'i kimyasal silah kullanma iftirası atan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve beraberindeki Merkez Konsey üyeleri, CHP Genel Merkezi'ne geldi.

Kabulde CHP Genel Başkanı Özel'e, Genel Başkan Yardımcıları Zeliha Aksaz Şahbaz ve Gamze Taşçıer ile CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala eşlik etti.

Basına kapalı geçekleşen görüşmenin ardından fotoğraf paylaşılırken, toplantıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Fincancı'nın TSK'ya iftirası ve dava süreci

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyonda, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. İstanbul'da evinde gözaltına alınan Fincancı, 27 Ekim 2022'de Ankara'da sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin meşru müdafaa kapsamındaki legal faaliyetleri ile terör örgütünün illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle "terör örgütü propagandası" yaptığı belirtilen sanık Fincancı'nın 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Fincancı'nın ikamet yerinin İstanbul olması, soruşturmanın da burada yürütülmesi nedeniyle İstanbul'daki ağır ceza mahkemesinin yargılamaya yetkili olduğuna karar vermiş, dosyayı yetkisizlikle İstanbul'a göndermişti.

Fincancı'nın yargılanmasına başlanan 23 Aralık 2022'deki ilk duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılık, "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunmuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)