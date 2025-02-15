Pedro Sanchez'den Trump'a tepki: Gazze planına izin vermeyeceğiz

AA

İspanya'nın San Sebastian kentindeki etkinliğinde Sosyalist İşçi Partisi Genel Sekreteri olarak konuşma yapan Pedro Sanchez, ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterdi.

Pedro Sanchez, Gazze planına karşı durdukları vurgusu yaparken, İspanya'nın koşulların değiştirilmesine karşı duracağını da belirtti.

İNSANİ HAKLARA SAYGI ÇAĞRISI

Sanchez, Trump'ın Gazze'de Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı çıkarken, "Hiçbir emlak operasyonu, Gazze'de insanlığa karşı işlenen suçları örtemez" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, Gazze planının "İspanya'nın izin vermeyeceği" bir adım olduğunu vurguladı.

Başbakan uluslararası hukuk ve insani haklara saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

"İSPANYA BUNA İZİN VERMEYECEK"

Filistinlilerin Filistin'de, İsraillilerin ise İsrail'de barış, uyum ve güvenlik içinde yaşaması gerektiğini dile getiren Sanchez, mevcut durumun kabul edilemez olduğunu ifade ederken şöyle konuştu:

Hiçbir emlak operasyonu, Gazze'de bu son yıllarda yaşanan alçaklığı, insanlığa karşı işlenen suçları, utancı örtemez. Buna izin vermemeliyiz, İspanya'dan buna izin vermeyeceğiz.

BARIŞ MÜZAKERELERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ

Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrası gündeme gelen Rusya-Ukrayna Savaşı için olası barış müzakereleri konusuna da değinen Sanchez, bu müzakerelerin Ukrayna'nın çıkarlarında ve liderliğinde geçmesi gerektiğini vurguladı.

ÇOK TARAFLILIK VE AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ

Son olarak, uluslararası hukuktan kopmak isteyenlere karşı çok taraflılığın savunulması gerektiğini belirten İspanya Başbakanı, Avrupa'nın güvenliğine ilişkin her türlü görüşmede Avrupalıların masada olmasının zorunlu olduğunu sözlerine ekledi.

TRUMP'IN GAZZE PLANI

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere, komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadelerini kullanmıştı.