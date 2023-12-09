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Cansu Canan Özgen'in YouTube kanalına konuk olan TV programcısı ve tarihçi Pelin Batu, siyasete atılacağı ile ilgili söylentilere açıklık getirdi.

Her seçim döneminde kendisiyle ilgili iddiaların ortaya atıldığı Pelin Batu, "Hayırlı olsun diyelim mi? Siyasete gireceğin konuşuluyor." sorusunu yönelten Cansu Canan Özgen'e şöyle yanıt verdi:

Bir Allah'ın kulu beni arayıp teklif etmiyor

"HDP ya da İYİ Parti'den teklif gelse de kabul etmezdim"

Bana çok tuhaf geliyor. Çünkü gazetecilik tanımında böyle bir haber yaparsan ya da böyle bir şey telaffuz edersen doğruluğunu kanıtlaman gerekir. Beni arayan olmadı, arayıp da böyle bir teklif var mı diye soran da olmadı. Yazılıyor, çiziliyor, en son ben duyuyorum. Yani öyle bir şey yok. Dolayısıyla HDP ya da İYİ Parti, öyle bir teklif dahi olmadı. Ben de zaten olsaydı da kabul etmezdim. Dolayısıyla yok yani. Hayırlı olsun havada kaldı, kusura bakma.