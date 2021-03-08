Pentagon'dan Bitlis'teki helikopter kazası için başsağlığı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Bitlis Tatvan'da 11 Türk askerinin hayatını kaybettiği helikopter kazası için Türkiye'ye taziye mesajı gönderdi.

Bingöl'den kalkan askeri helikopter, 4 Mart'ta Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayarak düşmüştü. Helikopterde bulunan askerden 11'i şehit olmuş, 2'si yaralanmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Pentagon'un geçen haftaki helikopter kazasında askerlerin yaşamını yitirmesinden dolayı üzgün olduğunu belirtti.

"EN DERİN TAZİYELERİMİZİ İLETİYORUZ"

John Kirby, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabını da etiketlediği paylaşımında, "NATO müttefikimiz Türkiye'ye yaşamını kaybeden askerler için en derin taziyelerimizi iletiyoruz ve yaralananlara da acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

GARA ŞEHİTLERİ İÇİN DE GEÇ TAZİYEDE BULUNULMUŞTU

Terör örgütü PKK, 10 Şubat'ta Gara'da 13 vatandaşımızı şehit etmiş, operasyonda 3 askerimiz de şehit olmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı 15 Şubat'ta başsağlığı mesajı yayınlamıştı.

ABD'den şehit olan 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı / HABERİ İÇİN TIKLAYIN