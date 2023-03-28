PKK/YPG'lilerin Fransa Senatosu'nda ağırlanmasına TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan tepki Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla terör örgütü PKK/YPG mensuplarının Fransa Senatosu'nda ağırlanıp teröristlere madalya verilmesine tepki gösterdi.

AA

2015'te hain terör örgütü YPG/PKK'nın Elysee Sarayı'nda elebaşlarını ve sözde yöneticilerini askeri üniformalarıyla ağırlayan Fransa, yine skandal bir olaya imza attı.

Düzenlenen resepsiyona hain terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG ve onun kadın yapılanması YPJ'nin sözde sözcüleri Nuri Mehmud ile Ruksan Mihemed davet edildi.

Teröristleri davet edip madalya verdiler

Şaşkına çeviren etkinlikte Fransızlar bununla da yetinmedi.

Teröristler Ruksan Muhammed ile Nuri Mehmud'a senato tarafından bir de 'Onur Madalyası' verildi.

TBMM Başkanı tepki gösterdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yayımlandığı mesajında Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden bölücü terör örgütü mensuplarının Fransa Senatosu'nda ağırlanmalarının, çok vahim olmakla beraber şaşırtıcı olmadığını belirtti.

Fransa'nın daha önce terör örgütü DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle açık veya üstü örtülü şekilde ilişki kurmasına şahit olunduğunu hatırlatan Şentop, şunları kaydetti: