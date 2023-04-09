Sadullah Ergin'in Ankara'dan CHP listesine girmesi Uğur Dündar'ı kızdırdı Ergenekon ve Balyoz gibi davalardaki tutumuyla bilinen eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in DEVA Partisi kontenjanından CHP Ankara 1. bölgeden aday olmasına gazeteci aynı zamanda Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Uğur Dündar'dan tepki geldi.

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14 Mayıs'a sayılı günler kala siyasi partiler milletvekili adaylık listeleri teslim etti.

Muhalefette adaylık tartışmalarında olduğu gibi bu süreçte de kriz çıktı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partili Sadullah Ergin'in Hatay 1. sıradan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili olarak gösterilmesi tabanda rahatsızlık yaratınca Ergenekon ve Balyoz gibi davalardaki tutumuyla bilinen Ergin, CHP'nin Ankara listesine kaydırıldı.

"Bir Fenerbahçeli olarak kabul etmiyorum"

Aynı zamanda Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı görevini yürüten gazeteci Uğur Dündar, konuyla ilgili sosyal medya hesabından Sadullah Ergin'in CHP'den aday olmasına destek vermediğini şu ifadelerle belirtti:

Söylemesem olmaz! Fenerbahçe'ye 3 Temmuz FETÖ kumpası yapılırken Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin'in Atatürk ve Cumhuriyet ile özdeş olan Çankaya'dan aday gösterilmesini bir Fenerbahçeli olarak kabul edemiyorum.