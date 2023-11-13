Şanlıurfa'da eşinin tüfekle vurduğu kadının durumu kritik Boşanma aşamasındaki eşi ile tartışan şahıs, av tüfeği ile ateş açtı. Talihsiz kadın saldırı sonucunda yaralanarak yoğun bakıma kaldırıldı.

DHA

Türkiye'de her geçen gün yeni bir boşanma aşaması krizi yaşanıyor.

Şanlıurfa'da meydana gelen olayda, Emine Dişçi ile boşanma aşamasındaki eşi Ahmet Dişçi arasında sokakta tartışma çıktı.

Tüfekle ateş etti

Bu sırada Ahmet Dişçi, av tüfeği ile peş peşe ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmalar, Emine Dişçi ile bu sırada yoldan geçen Suriye uyruklu Ayşe El Mustafa'ya ve park halindeki bazı araçlara isabet etti.

İhbarla olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. 2 kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Durumu kritik

Dişçi yoğun bakıma alındı, Mustafa'nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan şüpheliyi yakalamak içinse çalışma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)