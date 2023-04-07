Serkan Toper: CHP'liler Atatürk'ü tanımıyor

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Avukat Serkan Toper, Ensonhaber’de seçime sayılı günler kala siyaset gündemini değerlendirdi.

Ensonhaber canlı yayınına katılan Toper, İlker Koç'un sorularını yanıtladı.

CHP'lilerin Atatürk anlayışı hakkında yorum yapan Toper şöyle dedi:

”CHP’liler Mustafa Kemal Atatürk’ü sadece yaşam tarzı ve laiklik üzerinden yorumluyorlar. Türkiye’nin Güney sınırlarında bir terör devletinin kurulma riski var. Millet İttifakı da seçim kazanmak için bu taleplere boyun eğiyor. Biz bunu dediğimiz zaman soğan 30 lira olmuş diyorlar. Atatürk yaşasaydı ve ona aynı şeyi deseydik, bize 'Bırakın bu işleri soğan 30 lira olmuş' mu diyecekti? İşte Atatürk'ü bu kadar tanımıyorlar.”