Serkan Toper: CHP'liler Atatürk'ü tanımıyor

Avukat Serkan Toper, Ensonhaber’de seçime sayılı günler kala siyaset gündemini değerlendirdi.
Ensonhaber canlı yayınına katılan Toper, İlker Koç'un sorularını yanıtladı.
"Atatürk'ü tanımıyorlar"
CHP'lilerin Atatürk anlayışı hakkında yorum yapan Toper şöyle dedi:
”CHP’liler Mustafa Kemal Atatürk’ü sadece yaşam tarzı ve laiklik üzerinden yorumluyorlar. Türkiye’nin Güney sınırlarında bir terör devletinin kurulma riski var. Millet İttifakı da seçim kazanmak için bu taleplere boyun eğiyor. Biz bunu dediğimiz zaman soğan 30 lira olmuş diyorlar. Atatürk yaşasaydı ve ona aynı şeyi deseydik, bize 'Bırakın bu işleri soğan 30 lira olmuş' mu diyecekti? İşte Atatürk'ü bu kadar tanımıyorlar.”
"Milletin ekonomik sıkıntıları üzerinden terör örgütleriyle ilişkilerini örtbas etmeye çalışıyorlar"
CHP'nin ilişkilerine değinen Toper şöyle konuştu:
"Milletin ekonomik sıkıntıları üzerinden PKK ile ve siyasi uzantısıyla, Pensilvanya ile yabancı başkentler ile açıktan girişilen işbirliğini örtbas etmeye çalışıyorlar. Elbetteki Cumhur İttifakı vatandaşın ekonomik sorununu dert ediniyor. Bununla ilgili adımlar da atıyor. Her türlü atılan adım vatandaşın kalıcı bir ekonomik refaha kavuşması için."
"FETÖ argümanlarıyla muhalefet anlayışı güdüyorlar"
Muhalefete eleştirilerini sürdüren Toper şu ifadeleri kullandı:
"Vatandaşa soğan, biber fiyatları üzerinden bir manipülasyon oluşturarak, çokta üzülerek ifade etmek istiyorum, FETÖ argümanlarıyla bir muhalefet anlayışı güdüldüğünü görüyoruz. Ama ortada bir muhalefet kalmadı, hani altılı masa nerede? Yokmuş öyle bir masa. Hepsi CHP listelerinde tek vücut oldular."