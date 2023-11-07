Sinan Oğan: Bölücülere selam çakanlara millet bu iktidarı nasip etmeyecektir Osmaniye'de il başkanlığı açılışında konuşan Sinan Oğan, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay konuşmasında HDP'li Selahattin Demirtaş'a selam göndermesini eleştirdi.

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DHA

Türkiye İttifakı Partisi, Osmaniye il başkanlığını açtı.

Açılışa katılmak üzere şehre gelen Genel Başkan Sinan Oğan, Musa Şahin Bulvarı üzerinde partililer tarafından karşılandı.

Sinan Oğan, daha sonra açılış kurdelesini keserek, parti binasının hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Burada konuşan Sinan Oğan, Türkiye’de siyasetin hızla değiştiğini belirterek, CHP kurultayından çıkan sonuca değindi.

Özgür Özel'e tavsiye

Oğan, “2028 sürecinde de siyasette de bir elit değişimi sürecini tamamlamış olacağız. Bu süreç Cumhuriyet Halk Partisi ile başladı. Bu arada CHP’nin yeni seçilen Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e hayırlı olsun, başarılar diliyorum.

Buradan kendisine bir tavsiyede bulunmak istiyorum. CHP’nin bu Selahattin Demirtaş sevdasının, Atatürk’ün partisinin, HDP, HEDEP sevdasının kendisine hiçbir siyasi gelecek vadetmediğini ifade etmek isterim. Madem CHP’de yeni bir genel başkan seçildi, milli bir sayfa açsın isterim.

"Bölücülere selam çakanlara..."

Sayın Kılıçdaroğlu gibi eğer Türkiye’nin birliği ve bütünlüğüne kastedenlere selam göndererek, bu ülkeyi yönetmeye talip olacaksa hiç boşuna talip olmasın. Asla ve asla Türk milleti bölücülere selam çakanlara bu iktidarı nasip etmeyecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.” dedi.

"Atatürk asla yapmazdı"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, Atatürk’ün partisini, Atatürk’ün görüşleri doğrultusunda yönetmesini tavsiye ettiğini söyleyen Oğan, “Şöyle düşünsün; Mustafa Kemal Atatürk olsaydı, bölücülere selam çakar mıydı? Asla yapmazdı. Bırakınız bölücülere selam çakmayı, bölücülere selam çakanlara tokat çakardı. O sebeple de yeni bir değişim yaşandı, yeni bir süreç başladı, bu sürecin Türk siyasetini bölücülere ve bölücülere selam çakanlara mahal bırakmayacak şekilde Türk siyasetinin temizlenmesi lazım. Buradan Sayın Özgür Özel’e hem hayırlı olsun diyorum hem de bir dost tavsiyesinde bulunmak isterim." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)