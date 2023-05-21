Sinan Oğan kimi destekleyeceğini ne zaman açıklayacağını duyurdu Sinan Oğan pazartesi günü saat 17.00'de düzenleyeceği basın toplantısında hangi cumhurbaşkanı adayını destekleyeceğini açıklayacak.

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14 Mayıs'ta Türkiye, bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti.

Rekor bir katılımın yaşandığı seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.52 ile sandıktan birinci çıkarken Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44.88, Sinan Oğan'ın ise yüzde 5.17 oldu.

İlk turda en yüksek oyu olan iki aday arasında seçim yapmak için 28 Mayıs'ta bir kez daha sandığa gidilecek.

Sinan Oğan kime destek verecek?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda kime destek vereceği merak edilen Sinan Oğan'ın pazartesi günü saat 17.00'de Ankara'da basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sinan Oğan, şu ifadeleri kullandı: