Siyasette gündem 50+1... Fatih Erbakan'dan ilk yorum Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, genel seçimlere 5 yıl olduğunu ve bu konunun tartışılmaması gerektiğini söyledi.

DHA

Yeniden Refah Partisi’nin il ve ilçe ‘Belediye Başkan Aday Tanıtım Toplantısı’, Genel Başkan Fatih Erbakan’ın katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıda; 1 büyükşehir, 1 il, 5 belde ve 42 ilçede Yeniden Refah Partisi’nin 49 belediye başkan adayları açıklandı.

Fatih Erbakan, burada yaptığı konuşmada, büyük Türkiye’nin ve güçlünün haklı sayıldığı değil, haklının güçlü olduğu adil bir dünyanın kurulması için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Erbakan, siyasetteki 50+1 tartışmalarına da değindi.

"Seçim 5 sene sonra"

Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki yüzde 50+1 tartışmalarına ilişkin, “Türkiye yerel seçim atmosferi içerisindeyken böyle sıcak bir dönemde neredeyse 5 sene sonra yapılacak olan bir seçimle ilgili bir tartışmaya girilmemesi daha uygun olur diye düşünüyoruz. Yerel seçime yönelik çalışmaların hazırlıkları yapılması, adımların atılması daha uygun diye düşünüyoruz. Yerel seçim öncesinde de hemen alelacele önümüze bir mecliste değişiklik geleceğini de çok fazla düşünmüyorum.” dedi.

"Hedefimiz Yeniden Refah’ı 30 sene sonra yeniden belediyelerde iktidar yapmaktır"

Erbakan, “54 senelik milli görüş tarihinde gördüğümüz o efsane hizmetlerin, milletimizi yüzünü güldüren adımları, projeleri Yeniden Refah Partisi olarak da önümüzdeki yıllarda inşallah gerçekleştirmeye muvaffak olacağız. 5’inci kuruluş yıl dönümümüzün hayırlı olmasını, partimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum.

Yeniden Refah Partisi olarak hedefimiz 4 ay sonra yapılacak olan yerel seçimlerde Millî Görüş’ü, Yeniden Refah’ı 30 sene sonra yeniden belediyelerde iktidar yapmaktır. Önce mart ayında belediyelerde iktidar, arkasından 2028’te yine inşallah merkezi hükümette iktidar. Özellikle mart ayında yerel yönetimlerde Millî Görüş’ün, Yeniden Refah’ın belediyelerde iktidar olması 1989-1994 yıllarındaki belediyecilik hizmetlerini yaşayanlar için son derece önemlidir.” diye konuştu.

"Millî Görüş belediyeciliği"

Fatih Erbakan, millî görüş belediyeciliğinin israfın, yolsuzluğun, adam kayırmanın olmadığı bir belediyecilik anlayışı olduğunu ifade ederek, “Bununla ilgili bir örnek olarak da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 1994 yılında Refah Partisi belediyeyi aldıktan sonra önceki dönemden gelen grev nedeniyle İstanbul’un çöpleri toplanmadığı için o çöpleri Refah Partisi’nin İstanbul gençlik teşkilatlarının topladığını bu konuda örnek olarak veriyorum. Bu sadece Türkiye’de değil, dünyada bunun örneğini görmek mümkün olmaz.

Böyle muazzam bir mirasın üzerinde Yeniden Refah Partisi aynı aşkla, aynı ruhla, aynı heyecanla ihale ve koltuk için değil, makam, mevki için değil, makam ve rakam için değil, Allah rızası için siyaset yapan belediye başkan adayları ile seçime giriyor. Ayrıca borçlar ilçelerde 100 milyonlardan başlıyor. İllerde 1 milyardan başlıyor, büyükşehirlerde 2-3 milyarlardan başlıyor.

Boğazına kadar borca batmış. Şehirleri betona boğmayan, toprağın, ağacın, yeşilin, çevrenin hakkını veren belediyecilik. Çünkü bu bizim inancımızın gereğidir. Kentsel dönüşümün rantsal dönüşüm olarak değil, hakka, hukuka riayet ederek ve depreme dayanıklılık gözetilerek yapıldığı bir belediyecilik anlayışı. ‘Bize emanet edilen her bir kuruşu, tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye asla ve asla yedirmeyiz’ anlayışı ile yapılan bir belediyecilik.” dedi.

"Kendi adaylarımızla seçime girme yolunda ilerliyoruz"

Fatih Erbakan, 14 Mayıs seçimlerinde Yeniden Refah Partisi’nin anketlerin gösterdiği oy oranının 3 katı oy aldığını anımsatarak, “Yüzde 1’e yakın bir oy bize lütfediyorlardı. Biz yüzde 2,86 oy aldık. Şimdi anketler yüzde 6-7 arasında gösteriyor. Bunun 3 ile çarpalım, Yeniden Refah Partisi mart ayında yüzde 20 oy alacak demektir. Daha önce de ifade etmiştik, biz Yeniden Refah Partisi olarak teşkilatlarımızın ve milletimizin bu noktadaki talepleri ve beklentilerine göre yetkili kurullarımızla görüşmeler yaptık.

Türkiye’de bütün ilçelerde ve illerimizde kendi adaylarımız ile seçime girme yolunda ilerliyoruz. Sadece Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi için Cumhur İttifakı’nın son derece kritik olan bu iki büyükşehrimizin büyükşehir belediye başkanlığı için Cumhur İttifakı’nın talebi olması halinde bunu yine yetkili kurullarımızla, teşkilatlarımızla istişare edebiliriz demiştik.

Bugüne kadar herhangi bir talep olmadı. Dolayısıyla biz de 4 aylık bir süre kaldığı için büyük bir hızla bütün merkezlerde, tüm il, ilçe ve beldelerde belediye başkan adaylarımızı belirliyoruz. Peyderpey bugünden itibaren hızlı bir şekilde belediye başkan adaylarımızı açıklayacağız.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)