Tanju Özcan: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'e karşı kini var Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı isyan eden CHP'li belediye başkanlarından biri olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Atatürk'e karşı Dersim Harekatı dolayısıyla bir kini olduğunu söyledi.

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ensonhaber.com

CHP'deki değişim krizi derinleşiyor...

Değişim çağrısının en yüksek sesli savunucusu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul için tekrar aday olacağını duyurarak genel başkanlık yarışından çekildi.

İmamoğlu'nu genel başkan olarak görmeyi isteyen CHP'lileri üzen bu gelişmenin ardından gözler, sonbaharda yapılacak kurultay öncesi olası adaylara çevrildi.

CHP'de değişim konusunda en çok konuşan isimlerden biri olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da sık sık Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamaları ile gündeme geliyor.

Bolu'dan Ankara'ya 'değişim yürüyüşü' gerçekleştiren Özcan, yine çok tartışılacak sertlikte bir açıklama yaptı.

"Kılıçdaroğlu'nun, Dersim Harekatı nedeniyle Atatürk'e kini var"

tv100'de Başak Şengül ile Doğru Yorum programına bağlanan Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'e kin duyduğunu söyledi.

Özcan şöyle konuştu: