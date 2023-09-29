Tanju Özcan'dan Ensonhaber'e özel açıklamalar Ensonhaber'e konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yerel seçimler öncesi CHP'de yaşananları değerlendirdi.

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Tanju Özcan, 2023 genel seçimlerinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto etmek için "Değişim ve Adalet" sloganıyla Bolu'dan Ankara'ya yürümüştü.

Yürüyüşün ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu, Özcan'ı partiden ihraç etti.

Halen partiden ihracına yönelik davası devam eden Tanju Özcan, Ensonhaber Gündem Özel YouTube yayınında İlker Koç'un sorularını yanıtladı.

Özgür Özel'e gerçekten aday mısın diye sordum

Özgür Özel'e gerçekten aday mısın dedim? Gerçekten adayım dedi.Detaylı olarak da görüşebiliriz dedi. İdeolojik duruşun ne olacak diye sordum. Manifestosunu işaret etti. Şahsen bu beni tatmin etmedi. Benim gibi düşünen milyonlarca CHP'liyi de tatmin etmedi.

"İmamoğlu CHP'ye başkan olması gerekirken görevden kaçtı"

Ekrem İmamoğlu'nun çok da başarılı olduğunu söyleyemem. Herkes Mansur Yavaş'ı öne çıkartıyor ama, belediye başkanı olarak ben Ekrem Bey'i daha başarılı buluyorum. CHP'ye başkan olması gerekirken görevden kaçtı, kendisine güvenim azaldı.

"Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsam, 12 yenilgiden sonra sokağa çıkamam"