İHA
İsrail-Filistin gerginliğinde 16. güne girildi.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 1.756'sı çocuk 4 bin 385 Filistinli hayatını kaybetti.
Gaziantep’te İsrail’in Filistin saldırılarına tepki göstermek ve Filistin ile olan dayanışmanın gösterilmesi adına tarihi Gaziantep Kalesi’nin surlarına devasa büyüklükte Filistin bayrağı asıldı.
Tarihi Gaziantep Kalesi’ne dev Filistin bayrağı
Gaziantep’in sembollerinden olan tarihi Gaziantep Kalesi’ne, yaşanan çatışmalara bir tepki olarak devasa büyüklükte Filistin bayrağı asılarak dayanışma sergilendi.
Bayrağın asılma adı kaydedildi
Bayrağın asıldığı an ve sonrasın ortaya çıkan görüntü ise dron kamerası ile kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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