Tarihi Gaziantep Kalesi’ne dev Filistin bayrağı asıldı İsrail'in Filistin'e olan saldırısı çeşitli gösterilerle kınanmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Gaziantep’in sembollerinden olan tarihi Gaziantep Kalesi’ne devasa büyüklükte Filistin bayrağı asıldı.

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İHA

İsrail-Filistin gerginliğinde 16. güne girildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 1.756'sı çocuk 4 bin 385 Filistinli hayatını kaybetti.

Gaziantep’te İsrail’in Filistin saldırılarına tepki göstermek ve Filistin ile olan dayanışmanın gösterilmesi adına tarihi Gaziantep Kalesi’nin surlarına devasa büyüklükte Filistin bayrağı asıldı.

Tarihi Gaziantep Kalesi’ne dev Filistin bayrağı

Gaziantep’in sembollerinden olan tarihi Gaziantep Kalesi’ne, yaşanan çatışmalara bir tepki olarak devasa büyüklükte Filistin bayrağı asılarak dayanışma sergilendi.

Bayrağın asılma adı kaydedildi

Bayrağın asıldığı an ve sonrasın ortaya çıkan görüntü ise dron kamerası ile kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)