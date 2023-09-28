TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "Türkler işgalci" diyen Rum temsilciye yanıt TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı’nda, “Türkiye’nin Kıbrıs’ta, Azerbaycan’ın ise Karabağ’da işgalci olduğu ithamında bulunan Rum temsilciye haddini bildirdi.

AA & Ensonhaber

Türkiye'nin ve Azerbaycan'nın ulusal egemenleriklerini iki devlet tek millet olarak her alanda savunması ve desteklemesi, bölgede Türk düşmanlığından beslenenleri rahatsız etmeye devam ediyor.

Numan Kurtulmuş, "Türkler işgalci" diyen Rum temsilciye haddini bildirdi

İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı’nda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kendisinden önce kürsüye gelen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Temsilciler Meclisi Başkanı Annita Demetriou’nun “Türkleri işgalci” olarak iddia ettiği gerçek dışı sözlerine ilişkin,

Eğer Kıbrıs konusuna gelirsek. Kıbrıs’ta bir işgal vardır, doğru. Kıbrıs’taki işgalci Türkiye değil, 1960’ta kurulmuş yasal Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ortadan kaldıran, Cumhuriyet’i işgal eden Rum tarafının işgalidir. Enosis yanlısı olan grupların Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmasına tabii ki Türkiye, garantör bir ülke olarak seyirci kalamazdı ve seyirci kalmadı.

ifadesini kullandı.

"Azerbaycan, Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtardı"

Azerbaycan’ın Karabağ Zaferi’ne ilişkin,

Ermenistan’ın Karabağ’ı 33 yıl süren işgalinin karşısında Azerbaycan’ın kendi topraklarını kurtarma konusunda gösterdiği hassasiyeti anlıyor takdir ediyor ve sonuna kadar destekliyoruz.

diyen Kurtulmuş, 33 yıllık işgale karşı uluslararası bütün girişimlerin çaresiz kalması sonucunda Azerbaycan'a başka yol bırakılmadığını ve 44 gün süren bir savaşla Karabağ’ın kurtarıldığını aktardı.

"Karabağ, kıyamete kadar Azerbaycan toprağıdır"

“Karabağ, kıyamete kadar Azerbaycan toprağı olarak, Azerbaycan halkının elinde olacaktır.” ifadesini kullanan Kurtulmuş, “burasının bir işgal değil, bir halkın kendi toprağını kurtarması” olduğunun altını çizdi.

Azerbaycan, Türkiye, Rusya, İran, Ermenistan ve Gürcistan’ın yer aldığı altılı ittifakın Kafkaslarda kurmaya çalıştığı barışın, bazıları tarafından zedelenmeye, ortadan kaldırılmaya çalışıldığına dikkati çeken Kurtulmuş,

Karabağ’da Azerbaycan ve Ermenistan arasında sağlanacak barış, en başta bu iki ülke olmak üzere bütün bölge halklarının lehinedir. Zengezur Koridoru’nun açılması asla bir ülkenin inisiyatifine değil, bölge halklarının tamamının yararınadır ve öyle olmasını temenni ediyoruz.

dedi.