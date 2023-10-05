TBMM Genel Kurulu'nda Saadet Partili ve Gelecek Partili vekillerin 'yer' krizi TBMM'de Saadet Partili milletvekilleri, parti grupları için Genel Kurul'da yer verilmediğini belirterek, komisyon sıralarına oturdu. Milletvekillerinin protestosu nedeniyle tartışma yaşandı.

DHA

Milletvekilliği seçimlerine CHP listelerinden girerek Meclis'e 10'ar milletvekili sokan Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ittifak kararı alarak TBMM'de ortak bir grup kurdu.

İki parti, Meclis'in açılmasıyla çalışmalarına başladı. Ancak ilk günden bugüne süren yer krizi bugün de devam etti.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Gelecek ve Saadetli vekiller grubuna yer verilmemesini protesto etti

Genel Kurul'un toplanmasıyla Gelecek ve Saadet Partili milletvekilleri, komisyon sıralarına oturarak, gruplarına Genel Kurul salonunda yer verilmemesini protesto etti.

Meclis Başkanvekili Bozdağ, yeni bir siyasi parti grubu kurulması nedeniyle Genel Kurul oturma düzeninde değişiklik yapılması ihtiyacının hasıl olduğunu ve bugün Başkanlık Divanı toplantısında oturma düzeni konusunda komisyon kurulduğunu ifade etti.

Komisyon sıralarında oturan vekillerin, milletvekili sıralarına geçmeleri istendi

Komisyonun, bir karar alarak Başkanlık Divanı'na ileteceğini belirten Bozdağ, komisyon sıralarında oturan Saadet Partisi milletvekillerinden, milletvekili sıralarına geçmelerini istedi.

Tartışma yaşandı

Bozdağ'ın uyarısını dikkate almayan milletvekillerine AK Parti'li milletvekilleri tepki gösterdi ve tartışma yaşandı.

Saadet Partili Özdağ'dan 'çalışmalara ara verilsin' talebi

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, 6 Temmuz'da Saadet Partisi grubunun kurulduğunu hatırlatarak, diğer partilere tanınan hakların kendilerine de verilmesini istedi. Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin de Bozdağ'dan bu konuya bugün geçici bir çözüm bulmasını ya da Meclis'in çalışmalarına ara vermesini talep etti.

AK Partili vekil Usta: Doğru olmaz

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise Saadet Partili milletvekillerinin oturma düzeni konusundaki taleplerinin haklı bir talep olduğunu ancak komisyon sıralarına oturmanın doğru bir yaklaşım olmadığını söyledi. Usta, yer tartışması yüzünden Meclis'in çalışmalarına ara vermesinin de doğru olmayacağını söyledi.

Komisyon sıralarında oturmaya devam etti

Genel Kurul'a kısa süre ara verildikten sonra görüşmelere geçildi.

Saadet Partili milletvekilleri aranın ardından komisyon sıralarında oturmaya devam etti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)