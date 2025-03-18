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DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan inceleme sonucunda, belirlenen mevzuat şartlarına ve YÖK kararlarına uygun olmadığı gerekçesiyle iptal edildi.

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLAMAYACAK

Alınan bu karar, İmamoğlu'nun gelecekteki siyasi kariyerini önemli bir şekilde etkileme potansiyeline sahip. Özellikle cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili olarak yapılan bu düzenlemenin, yasal süreçlere dayalı olarak geçersiz kılındığı ifade ediliyor.

Söz konusu gelişmeye karşı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kanadından tepkiler yükselmeye devam ediyor. Parti yetkilileri, alınan kararın siyasi bir müdahale olarak değerlendirildiğini ve bu tür adımların demokrasiye zarar verdiğini belirterek, İmamoğlu'na yönelik desteklerini yinelediler.

CHP GRUBUNDAN TBMM'DE PROTESTO

Cumhuriyet Halk Partisi grubu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine dair karara tepki gösterdi.

CHP milletvekilleri, yapılan bu işlemle ilgili olarak çeşitli eleştirilerde bulunarak, söz konusu kararın hukuka aykırı olduğuna ve siyasi bir hamle olarak görüldüğüne dikkat çekti. Parti, İmamoğlu'nun yasal ve demokratik haklarının savunulması gerektiğini vurguladı.

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