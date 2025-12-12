TBMM’de LGBT karikatürü gerginliği

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TBMM Genel Kurulu’nda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçeleri görüşülürken, DEM Partili milletvekilleri kürsüye üzerinde karikatür bulunan bir döviz bıraktı. Dövizde yer alan LGBTİ+ simgesi, AK Parti grubunun tepkisini çekti.

USTA KÜRSÜYE YÜRÜDÜ: "DÖVİZİ KALDIRIN"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, karikatürde LGBTİ+ simgesi yer aldığını belirterek kürsünün önüne geldi ve dövizin kaldırılmasını talep etti. DEM Partili milletvekilleri Altın ve Cupolo ise dövizi Usta’ya vermedi.

GERİLİM KONUŞMALARINDAN SONRA DA SÜRDÜ

Genel Kurulda tansiyon, bütçe konuşmaları tamamlandıktan sonra da düşmedi. Milletvekilleri arasında tartışmalar bir süre daha devam etti.

USTA: "MECLİS, SAPKIN PROPAGANDANIN SAHNESİ DEĞİLDİR"

AK Parti Milletvekili Leyla Şahin Usta, DEM Partili iki milletvekilinin Meclis kürsüsüne bıraktığı karikatür üzerinden sert açıklamalarda bulunarak, TBMM kürsüsünün “milletin ortak değerlerini temsil ettiğini” vurguladı.

TBMM Genel Kurulu’nda yaşanan karikatür tartışmasının ardından AK Parti Milletvekili Leyla Şahin Usta, resmi sosyal medya hesabı üzerinden olaya ilişkin detaylı bir açıklama yayımladı. Usta, Meclis kürsüsünün “siyasi sorumluluk ve milli iradenin merkezi” olduğunu hatırlatarak DEM Partili Beritan Güneş Altın ve Ceylan Akça Cupolo’yu eleştirdi.

Usta açıklamasında, Meclis kürsüsünün amacı dışına çıkarıldığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsü; milletin iradesinin, ortak değerlerinin ve anayasal sorumluluğun temsil edildiği yerdir. DEM Parti Milletvekillerinin fotoğraflar üzerinden LGBT propagandası yapması, milletimizin inancına, kültürüne ve köklü aile anlayışına açık bir saygısızlıktır.

"AİLE KUTSALDIR, TEHDİDE KARŞI MÜCADELE SÜRECEK"

Aile kurumunun önemine dikkat çeken Usta, açıklamasının devamında şu görüşlere yer verdi: