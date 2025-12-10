TBMM’de AK Partililerden CHP'li vekil ile selfie pozu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, TBMM, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının 2026 yılı bütçelerine ilişkin görüşmeleri tamamladı. Gün boyu süren oturumların ardından bütçeler üzerine son değerlendirmeler yapıldı.

MİLLETVEKİLLERİNDEN TUNÇ VE FİDAN'A TEBRİK

Görüşmelerin ardından AK Parti milletvekilleri, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı tebrik ederek iki bakanla toplu bir hatıra fotoğrafı çektirdi. Genel Kurul salonundaki samimi atmosfer objektiflere yansıdı.

CHP'Lİ SUİÇMEZ'DEN SELFIE

AK Partili vekillerin aile fotoğrafını çeken isim ise CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez oldu. Suiçmez, fotoğrafı çektikten sonra gülerek telefonunu kendisine çevirip bir de selfie çekmesiyle Genel Kurulda kısa süreli neşeli bir an yaşandı.