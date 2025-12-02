TBMM'de MHP’li Erkan Akçay'dan güldüren dil sürçmesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TBMM Genel Kurulu’nda, Başkanvekili Celal Adan yönetimindeki oturumda hem siyasi tartışmalar hem de eğlenceli anlar yaşandı. Farklı parti gruplarının önerileri görüşülürken zaman zaman tansiyon yükselse de Genel Kurul salonunda tebessüm oluşturan diyaloglar da dikkat çekti.

MHP'Lİ AKÇAY İLE CHP'Lİ EMİR ARASINDA ESPRİLİ ATIŞMA

Oylamaların ardından MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile CHP Grup Başkanvekili Murat Emir arasında kısa süreli bir polemik yaşandı. Tartışma sırasında tarafların şarkı sözleri üzerinden karşılıklı espri yapması Genel Kurul’da gülüşmelere yol açtı.

DİL SÜRÇMESİ, MİLLETVEKİLLERİNİ GÜLDÜRDÜ

Söz alan Erkan Akçay, Murat Emir’e yanıt verirken Sertab Erener’in bir şarkısına atıfta bulunmak istedi. Ancak cümlesindeki dil sürçmesi dikkat çekti:

“Ağır ol bakalım Sayın Emir. Sertab Erener’in güzel bir şarkısı var, ‘Şişt şişt sakin ol, siki… sinirlerine…’”

Beklenmedik bu sürçme, Genel Kurul’da bulunan bazı milletvekillerinin gülümsemesine sebep oldu.