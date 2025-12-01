Vefat eden eski milletvekili Öztürk için TBMM'de tören

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

AK Parti’nin 26 ve 27’nci dönem Giresun Milletvekili Cemal Öztürk (67), bir süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle dün gece tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

TBMM'DE CENAZE TÖRENİ

Öztürk için önce TBMM’deki camide öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Daha sonra Meclis Şeref Kapısı merdivenlerinde resmi tören düzenlendi.

Cenaze törenine Öztürk’ün ailesi, yakınları ve çok sayıda siyasi isim katıldı.

SİYASET VE DEVLET PROTOKOLÜ TÖRENDE YER ALDI

Törene; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bakanlar Murat Kurum, Yılmaz Tunç, Abdulkadir Uraloğlu, İbrahim Yumaklı ve Mehmet Fatih Kacır’ın yanı sıra, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanvekili Celal Adan, grup başkanvekilleri ve milletvekilleri iştirak etti.

TBMM'DE SAYGI DURUŞU

Türk bayrağına sarılı tabut, görevlilerce Meclis Şeref Kapısı önüne taşındı. Öztürk için saygı duruşunda bulunuldu, ardından dua edildi.

GİRESUN'DA DEFNEDİLECEK

Cemal Öztürk'ün cenazesinin, salı günü Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Akköy köyünde toprağa verileceği bildirildi.

CEMAL ÖZTÜRK KİMDİR

1958’de Giresun’un Görele ilçesinde doğan Cemal Öztürk, Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Fakültesi’nden mezun oldu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde işletme alanında yüksek lisans ve doktora yapan Öztürk;

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda uzman,

ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi,

TFF Denetim Kurulu Üyesi,

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı,

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Genel Sekreter Yardımcısı

gibi görevlerde bulundu.

2015 ve 2018 seçimlerinde AK Parti’den Giresun Milletvekili seçilen Öztürk, evli ve dört çocuk babasıydı.