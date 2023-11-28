TBMM'de Osman Gökçek'ten CHP'lileri çılgına çeviren konuşma AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in Atatürk'e hakaret içerikli paylaşım yapan danışman ve HDP ile ilişkilerini hatırlattığı CHP'liler, sıralarından kürsüye sataştı. Tansiyonun arttığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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ensonhaber.com

TBMM'de bütçe görüşmeleri öncesinde hararetli tartışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in kürsüden söz aldığı anlarda salonda tansiyon arttı.

Gökçek'in etkili ve sert konuşması CHP sıralarını kızdırdı.

CHP'nin 17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ'ye verdiği desteği ve mayıs seçimi öncesinde Kandil'den CHP'ye gelen arkası kesilmez desteği hatırlatan Gökçek, CHP sıralarının tepkisini çekti.

Kendilerini Atatürkçü olarak tanıtan CHP'lilere ayrıca, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Atatürk'e 'maymun' imasında bulunan danışmanı Perinaz Mahpeyker Yaman'ı hatırlatan Gökçek'in konuşması sırasında CHP sıraları, hop oturdu hop kalktı.

"Kapının önünde avaz avaz bağıran adamlar değil misiniz?

İşte CHP'lileri çılgına çeviren o konuşma:

"Yıl 2016... 17-25 Aralık geçmiş ve Manisa'da FETÖ'ye bir operasyon yapılmış. Operasyondan sonra şu anki genel başkanınız Özgür Özel gitti.

Ne dedi? 'Bunlara devlet tarafından FETÖ denilen ama kendisini hizmet hareketi olarak adlandıran bir inanç grubuna yapılan saldırıyı kınıyorum' dedi. Bunu diyen sizin genel başkanınız beyefendi.

Siz Bugün TV'nin Samanyolu TV kapatıldığında kapının önünde avaz avaz bağıran adamlar değil misiniz? Bunu neden söylemiyorsunuz?

"PKK size destek verirken niye sesiniz çıkmıyordu?"

Gelelim 3. bir mevzuya... Ben PKK terör örgütünün 6 tane sözde liderinin, aleni olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini defalarca kez kürsüden değil TV ekranlarından söyledim. Beni neden dava etmediniz? Ne oldu? Mustafa Karasu, Duran Kalkan, terörist başları tüm unsurları ile size destek verirken niye sesiniz çıkmıyordu? İşinize gelmiyordu.

"Atatürk'e maymun diyeni danışman yaptınız mı yapmadınız mı?"

Çünkü HDP'lilerden oy almak için orada kulağınızın üstüne yatıyordunuz.

Burcu Hanım Atatürkçü olduğunu söyledi. Atatürk'e 'maymun' diyeni danışman yaptınız mı yapmadınız mı?

Yanınızda bulunan HDP'lilerin hiçbiri 10 Kasım'da 1 tane paylaşım yapmadı. Ali Erbaş Hoca'yı her gün eleştiriyordunuz, neden oradakiler için bir kelime etmediniz? Çünkü sizin Atatürkçülüğünüz de kartondan."