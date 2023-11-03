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TBMM'de ziyaretçi girişi için yeni nizamiye

TBMM'de ziyaretçi girişi için yeni nizamiye TBMM'de yoğunluk ve güvenlik tedbirleri dikkate alınarak ziyaretçilerin araçla giriş yapabileceği yeni nizamiye oluşturulacak, Çankaya kapı yalnızca protokol girişleri için kullanılacak.