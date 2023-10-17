AA & Ensonhaber
İsrail'in Hamas'ın saldırılarını bahane ederek Gazze'ye yönelik başlattığı operasyonda sivil kayıplar giderek artıyor.
İçinde binden fazla hasta, hasta yakını, doktor ve sığınmacının olduğu öğrenilen el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıda bine yakın insanın hayatını kaybettiği belirtildi.
TBMM'den ortak bildiri
TBMM'de İsrail'in Gazze'de hastaneleri hedef alan saldırılarına ilişkin yayımlanan ortak bildiride, "İnsanlık suçu olan bu saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz." denildi.
Devamında tüm dünya meclislerine şu çağrıda bulunuldu:
"Bütün parti grupları ve milletvekilleri olarak bu vahşetin durdurulması için dünya parlamentolarını tutum ve inisiyatif almaya davet ediyoruz"
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