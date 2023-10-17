TBMM'den İsrail'in hastane saldırısına ortak tepki TBMM'de İsrail'in Gazze'de hastaneleri hedef alan saldırılarına ilişkin yayınlanan ortak bildiride, "İnsanlık suçu olan bu saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz." denildi.

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AA & Ensonhaber

İsrail'in Hamas'ın saldırılarını bahane ederek Gazze'ye yönelik başlattığı operasyonda sivil kayıplar giderek artıyor.

İçinde binden fazla hasta, hasta yakını, doktor ve sığınmacının olduğu öğrenilen el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıda bine yakın insanın hayatını kaybettiği belirtildi.

TBMM'den ortak bildiri

TBMM'de İsrail'in Gazze'de hastaneleri hedef alan saldırılarına ilişkin yayımlanan ortak bildiride, "İnsanlık suçu olan bu saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz." denildi.

Devamında tüm dünya meclislerine şu çağrıda bulunuldu: