Tekirdağ'da nakliye dolandırıcılarına operasyon! 4 kişi yakalandı Çerkezköy'de sahte nakliye belgeleriyle fabrikalardan aldıkları 3 traktör, 28 ton sac malzemesini adreslerine teslim etmeyip, satmak için bir depoda tutan 4 kişi 200 saatlik kamera incelemesi sonucu yakalanarak gözaltına alındı

DHA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kurulu traktör fabrikasının yetkilisi, polise giderek İstanbul'a nakliye firmasına ait tıra yükleyip gönderdikleri 3 milyon lira değerinde 3 traktörün İstanbul'daki adresine teslim edilmediğini belirterek, şikayetçi oldu.

Konuyu araştıran polis, aynı yöntemle Ergene ilçesindeki bir beyaz eşya fabrikasından 2 milyon 776 bin lira tutarında 28 ton sac malzemenin tıra yüklenip belirtilen adrese teslim edilmediğini belirledi.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, hırsızlığı aydınlatmak için özel ekip kurarak başlattığı çalışmada, Çerkezköy, Kapaklı, Çorlu ve Ergene ilçeleri güzergahlarındaki kameraları incelemeye aldı.

Sahte plakalı tırlar kullandılar

Yaklaşık 2 ay süren ve 200 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından şüphelilerin Tekin T., Hüseyin Y., Ercan Ö. ve Erol T. olduğunu belirledi. Malzemelerin yüklendiği tırların da sahte plakalı olduğu tespit edildi.

Polis, Çorlu ilçesinde düzenlediği operasyonla 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Adreslerde sahte evrak ele geçirildi

Şüphelilerin bir depoya sakladıkları ve satmak için müşteri aradıkları 3 traktör ile 28 ton sac malzeme de bulundu. Şüphelerin adreslerinde yapılar aramalarda da çok sayıda sahte nakliye evrakı ele geçirildi.

4 kişi de tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy'de adliyeye sevk edilen Tekin T., Hüseyin Y., Ercan Ö. ve Erol T., çıkarıldıkları mahkemede, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)