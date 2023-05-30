Tuncay Özkan'ın sözleri yeniden gündemde: Bir ankette Erdoğan'ın oyu yüzde 26'ydı Erdoğan'ın 2. turda yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası, muhalefette yenilgi sebebiyle en çok suçlananlardan CHP'li Tuncay Özkan'ın videosu bir kez daha dolaşıma girdi.

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14 Mayıs'taki seçimin 2. tura gitmesiyle birlikte pazar günü tekrar oy kullanan seçmenler kararlarını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan %52.1'lik oy ile yeniden cumhurbaşkanı oldu.

Muhalefette ise seçimdeki başarısızlığın sorumlusu olarak suçlananlardan biri de CHP Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Tuncay Özkan'dı.

Özkan'ın videosu yeniden gündemde: "Bana gizli bir anket geldi, Erdoğan'ın oyu yüzde 26 gözüküyordu"

Özkan'ın seçimden 4 ay önce Karar TV'de yaptığı açıklamaları ise yeniden gündem oldu. Özkan, kendisine gizli bir anket geldiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyunun yüzde 26 gözüktüğünü söylemişti.

Özkan'ın açıklamaları şu şekilde:

“Bir firmanın yaptırdığı gizli anket bana geldi. Yüzde 26 gözüküyordu Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi bazı direnç noktaları vardı. Mesela 29 direniyordu falan. Ama bugün ham haliyle o dağıtımlar şunlar, bunlar falan yüzde 26 gözüküyor. Karşısında kimse yokken. Böyle baktığımızda zaten halk karar vermiş neyi değiştireceğini görmüş, neyin değişmesi gerektiğine karar veren bir halkın önüne makul bir insan çıktığında zaten o çift kale maçı yeni çıkan oyuncu kazanır.”

Yeniden gündeme gelen bu videonun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki katı fazla oy alması sonrası muhalifler, yeniden vekil seçilen Özkan'ı istifaya davet etti.