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Genel seçimlerden hezimetle çıkan ve dağılan 6'lı masada bulunan partilerde, yerel seçimler için ittifak arayışı sürüyor.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişimciler tarafından koltuktan indirilmesinin ardından Genel Başkan olan Özgür Özel, İYİ Parti ile ittifaka "Meral Ablam" söylemiyle yeniden göz kırpmıştı.

İYİ Parti CHP ile ittifaka 'hayır' dedi

CHP'nin HEDEP ile yerel seçim ittifakına yeşil ışık yakması ise İYİ Parti'de huzursuzluk yarattı.



İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nun toplantısından, CHP'nin beklediği karar çıkmadı ve yerel seçimde CHP ile ittifak yapılmamasına karar verildi.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Sözcü TV'ye katılarak süreci anlatan İYİ Partili Turhan Çömez, CHP'ye neden hayır dediklerine değindi.

"GİK onay vermiş olsaydı, topluma daha büyük travmalar yaşatılacaktı"

Çömez açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Özgür Bey çok nazik bir ziyaret gerçekleştirdi. Böyle bir teklifte bulundu.



Türkiye'nin geçen dönemden çıkartığı bir ders var, yaşanmış bir travma var. Bu süreç eğer biraz daha diplomatik, biraz daha sağduyulu, biraz daha vizyoner, ve geçmiş dönemden çıkartılmış derslerle yürütülmüş olsaydı belki karar değişmeyecekti ama bizim GİK'te yaptığımız konuşmalar belki boyutunu değiştirebilecekti.



Altyapı iyi hazırlanmadığı için, çok somut bir beklenti veya öneriyle gelinmediği için, diplomasi süreci yaşatılmadığı için bunun ısrarla altını çiziyorum sonucun olumsuz olma ihtimali vardı.



Mesela neydi bu: GİK onay vermiş olsaydı, beklentiler karşılanmasaydı, bu sefer daha büyük bir travma yaşatılacaktı topluma. Bu nedenle alınan karar doğrudur.