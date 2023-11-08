Türkiye'den AB raporu'na tepki: Haksız eleştirileri tümüyle reddediyoruz

AA & Ensonhaber

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından kabul edilen 2023 Genişleme Paketi'nde Türkiye'nin katılım müzakerelerinin 2018'den bu yana durma noktasına geldiği belirtilerek "Ülke, Avrupa Birliği'nden uzaklaşma yönündeki olumsuz eğilimi tersine çevirememiş ve katılımla ilgili reformları sınırlı ölçüde sürdürmüştür" denildi.

Türkiye: "Mesnetsiz iddiaları ve eleştirileri reddediyoruz"

Raporun siyasi kriterler ile Yargı ve Temel Haklar faslındaki ithamlara Türkiye'den tepki geldi.



Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

Raporda yer alan, özellikle siyasi kriterler ile Yargı ve Temel Haklar faslındaki mesnetsiz iddiaları ve haksız eleştirileri tümüyle reddediyoruz. Haksız ithamlarda bulunulması, AB'nin çifte standartlı yaklaşımının bir tezahürüdür. AB'ye evrensel değerlere dayalı politikaların sadece Ukrayna için değil Orta Doğu dahil tüm dünyada geçerli olması gerektiğini hatırlatıyoruz.