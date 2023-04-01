Türkiye'den Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırıya sert tepki Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına karşı yapılan nefret suçunun tekrarlanması sonrası Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

AA

Danimarka'da 24 Mart'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde yine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırı yapılmıştı.

Provokatif hareket bir kez daha tekrarlandı.

İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi Patrioterne Gar Live (Vatanseverler Canlı Yayında) isimli marjinal grup üyesi 5 kişi tarafından düzenlenen provokasyon grubun Facebook hesabında canlı yayınlandı.

Provokatörler, Hazreti Muhammed ve İslam düşmanı pankart açarken İslam'a hakaret içeren sloganlar attı ve Türk bayrağına yönelik çirkin saldırı gerçekleştirdi.

Provokasyon sırasında herhangi bir şiddet olayı yaşanmazken Danimarka makamlarının Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğini önceden bilgilendirdiği ve gereken güvenlik önlemlerini aldığı belirtildi.

Türkiye'den sert tepki

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına karşı yapılan nefret suçunun tekrarlanmasına izin verilmesini en güçlü şekilde lanetledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Danimarka’da 24 Mart'ta kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı bayrağımıza karşı gerçekleştirilen nefret suçunun içinde bulunduğumuz Ramazan ayında tekrar işlenmesine izin verilmesini en güçlü şekilde lanetliyoruz" ifadesi kullanıldı.

"Bu alçak eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmediğimizi ve bu yaklaşımın asla haklı gösterilemeyeceğini tekrar vurguluyoruz" ifadesine yer verilen açıklamada bu hatada ısrarcı davranılmasının da not edildiği kaydedildi.

Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Bu tür eylemlerin önlenmesi için yasal ve idari tedbirlerin yetersizliği ile siyasi irade eksikliğinin yanı sıra faillerin cezasız bırakılmasının yeni provokasyonları cesaretlendirdiğinin açıkça görüldüğü vurgulanarak şunlar kaydedildi: