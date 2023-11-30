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TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerde söz alan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında İskenderun Limanı'ndan Limak Holding'e ait 78 gemiyle İsrail'e yaklaşık 600 bin ton sevkiyat yapıldığını, ayrıca sevkiyat yapan gemiler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan'ın gemisinin olduğunu da iddia etti.

"Önce haberin kaynağının kim olduğuna iyi bak"

Bitmez'in bu iddiasına AK Parti sıralarından tepki geldi. İddialara yanıt vermek için söz alan AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, şunları söyledi:

Milletvekili Hasan Bitmez, kendisini gazeteci olarak tanıtan Metin Cihan'ın sözüm ona haberini referans göstererek açıklamalarda bulunmuştur. Kendisine tavsiyem, önce haberin kaynağının kim olduğuna iyi bakmasıdır.



Açıklamalara gelince, Manta Denizcilik bir gemi işletme firması olup, MB denizcilik gibi birçok firmanın sahibi olduğu gemileri işletmekte olduğu ilgililerce açıklanmıştır.



Halit Yıldırım isimli gemi sahibinin, MB Denizcilik veya sayın Burak Erdoğan olmadığı gibi, MB Denizcilik'in tek gemisi Sakarya olup, Türk bayraklı ve Türk uluslararası gemi sicilinde kayıtlı olduğu herkesin bilgisi dahilindedir. Haberde adı geçen Halit Yıldırım gemisi sahibi, önceki dönemde yapılan sözleşmesi olduğunu, İsrail'e boş gittiğini, oradan gübre yükleyip ABD'ye hareket ettiğini de açıklamıştır.



Ayrıca yine konuşmalarda açık ara bir karavana atılmıştır. Limak Holding'e ait 78 geminin İsrail'e 600 bin ton sevkiyat yaptığı, tamamen bu firmaya yönelik bir iftiradır. Kimsenin avukatı değiliz.