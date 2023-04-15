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Muhalif kesimin provokasyonlarına yaratıcı bir biçimde yanıt veren Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan yeni video...

Şadi Yazıcı, bu kez döneminde yapılan yatırımlarına yönelik paylaşımda bulundu.

Tuzla Belediye Başkanı, Türkiye'nin imza projelerinini saymaya çalıştığı videoya, "20 yılda ulaşım alanında yapılan yatırımları saymaya nefes de yetmiyor, zaman da. Kesin bilgi, denedim" notunu düştü.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, AK Parti döneminde yapılan ulaşım yatırımlarını saymayı denedi

Önceki videosu sağlık yatırımları hakkındaydı

Yazıcı, geçtiğimiz günlerde paylaştığı videoda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'ın Defne ilçesinde temel atma törenine katıldığı devlet hastanesine yönelik sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde 'temel atılıp bırakıldığı' şeklinde oluşturulmaya çalışılan algıya yanıt vermişti.

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