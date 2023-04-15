Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı bu kez 20 yılda yapılan ulaşım yatırımlarını saymayı denedi Muhalif kesimin algı haberlerine yaratıcı bir şekilde yanıt veren Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, bu sefer AK Parti döneminde yapılan ulaşım yatırımlarını saymayı denedi.

ensonhaber.com Muhalif kesimin provokasyonlarına yaratıcı bir biçimde yanıt veren Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan yeni video... Şadi Yazıcı, bu kez AK Parti döneminde yapılan ulaşım yatırımlarına yönelik paylaşımda bulundu. Tuzla Belediye Başkanı, Türkiye'nin imza projelerinini saymaya çalıştığı videoya, "20 yılda ulaşım alanında yapılan yatırımları saymaya nefes de yetmiyor, zaman da. Kesin bilgi, denedim" notunu düştü. Önceki videosu sağlık yatırımları hakkındaydı Yazıcı, geçtiğimiz günlerde paylaştığı videoda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'ın Defne ilçesinde temel atma törenine katıldığı devlet hastanesine yönelik sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde 'temel atılıp bırakıldığı' şeklinde oluşturulmaya çalışılan algıya yanıt vermişti. Gözden Kaçmasın Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, AK Parti döneminde açılan hastaneleri 1 dakikada saymayı denedi Haberin Detayları