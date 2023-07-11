Uğur Dündar'dan 6'lı masa için ilan: Kayıp Aranıyor! Seçim mağlubiyetinden sonra muhalefeti yaylım ateşine tutan isimlerden biri olan Uğur Dündar, Twitter'dan yaptığı paylaşımla muhalefeti tiye alarak kayıp ilanı verdi.

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Tarihi 2023 seçimleri büyük heyecana sahne oldu.

Tüm anketleri boşa çıkartan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti, hem TBMM'de hem de Cumhurbaşkanı seçiminde açık ara farkla ipi göğüsledi.

Muhalefet için büyük bir hayal kırıklığı olan sonuçlardan sonra siyasi partilerde büyük bir kaos başladı.

Değişim rüzgarları, koltuk kavgaları ve iç çekişmeler gölgesinde 2 ay geçiren muhalefette sular henüz durulmuş değil.

Uğur Dündar'dan 6'lı masa için kayıp ilanı

Başta CHP ve İyi Parti olmak üzere 6'lı masa, sandıktan muhalefet adına zafer bekleyen gazetecilerin de hedefi oldu.

O gazetecilerden biri de Uğur Dündar.

Dündar, CHP'deki değişim rüzgarında Kemal Kılıçdaroğlu'nu da adeta eleştiri yağmuruna tutarak tavrını ortaya koydu.

Kılıçdaroğlu kadar tümden muhalefet ve seçimden önce kurulan 6'lı masayı hedef tahtasına koyan Dündar, bu kez muhataplarını tiye aldı.

"Kayıp aranıyor! 6'lı masayı gören var mı?"

Twitter hesabından bir kayıp ilanı paylaşan Dündar, şu ifadeleri kullandı:

"Kayıp aranıyor!..



Seçimlere büyük iddialarla giren, ancak o tarihten bu yana ortalıktan kaybolan '6'lı Masa'yı gören varsa, insaniyet namına haber vermesini rica ediyorum..."

Dündar, bu paylaşımına da "Vatandaş Uğur" imzası attı.