Ümit Özdağ Ankara'da oyunu kullandı Ankara'da oyunu kullanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Her zaman doğru tercih yapmıyoruz, inşallah bu sefer yaparız" diye konuştu.

DHA

Türkiye sandık başında.

14 Mayıs'ta sandıktan çıkan ikinci tur tercihi için milyonlar oylarını kullanıyor.

Siyasiler de tek tek oylarını kullanı kullanmak üzere sandıklara gidiyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Çankaya TSK Mehmetçik Vakfı Hafize İhsan Payaza Ortaokulu'nda 4003 numaralı sandıkta oy kullandı.

Özdağ, seçimin hayırlı olmasını diledi.

"İnşallah bu sefer doğru tercih yaparız"

Türk halkının 14 gün içerisinde 2 kez sandığa gittiğini hatırlatan Özdağ, "Netice itibarıyla ülkemiz bu seçimden, sonuç ne olursa olsun bir başka zorlu sürecin içine girecek. Kim cumhurbaşkanı seçilirse seçilsin, çok ağır sorunları üstlenecek bir yönetimle yola devam edeceğiz. Dileriz, 21 yıllık yorgun bir yönetimden sonra Türkiye, yeni bir yönetimle yola devam etme şansını bulur. Seçimler de bunun için Türk halkının iradesini gösterdiği anlar. Umarım, Türk halkı bu anı doğru değerlendirir, doğru tercihi yapar. Her zaman doğru tercih yapmıyoruz, inşallah bu sefer yaparız" diye konuştu.