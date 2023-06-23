Ümit Yardım: 6'lı masa en doğru modeldi Ensonhaber YouTube yayınına konuk olan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yardım, 6’lı masanın o dönemin şartları doğrultusunda en doğru model olduğunu söyledi.

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Ensonhaber YouTube kanalında İlker Koç'un sunumuyla gerçekleşen programın konuğu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yardım'dı.

Ümit Yardım, "6’lı masanın oluşumu doğru muydu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Seçimler Millet İttifakı lehine çıkmış olsaydı bugünün kazananları kendileri öz eleştiri yapacaktı. Biz o dönem şartları içerisinde tüm analizleri yaptık, kendimizi iktidara hazırladık, çok önemli deyimler yaşadık. Halkımızın karşısına çıktık ama kaybettik. Kaybetsek bile başarılı bir deneyim yaşadık. 6’lı masa o dönemin şartları doğrultusunda en doğru modeldi.

Yardım'ın TBMM'de neden grup kurtulamadığına dair soruya yanıtı ise şöyle oldu:



Sayın Davutoğlu bu süreçte her türlü fedakarlığı yapabileceğini en üst düzeyde vurgulamıştır. 3 parti arasındaki en temel motivasyon Meclis’te bir ortak grup kurma girişimiydi. Görüşmelerimiz devam edecek. Her şey henüz bitmiş değil. Bu siyasi anlamda dünyanın sonu değil. DEVA Partisi değerlendirmiş ve ortak grup fikrine sıcak bakmadıklarını belirttiler. Yolları açık olsun. Biz Meclis’te grup oluşturma çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

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