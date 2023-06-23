Ensonhaber YouTube kanalında İlker Koç'un sunumuyla gerçekleşen programın konuğu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yardım'dı.
Ümit Yardım, "6’lı masanın oluşumu doğru muydu?" sorusuna şu yanıtı verdi:
Seçimler Millet İttifakı lehine çıkmış olsaydı bugünün kazananları kendileri öz eleştiri yapacaktı. Biz o dönem şartları içerisinde tüm analizleri yaptık, kendimizi iktidara hazırladık, çok önemli deyimler yaşadık. Halkımızın karşısına çıktık ama kaybettik. Kaybetsek bile başarılı bir deneyim yaşadık. 6’lı masa o dönemin şartları doğrultusunda en doğru modeldi.
Yardım'ın TBMM'de neden grup kurtulamadığına dair soruya yanıtı ise şöyle oldu:
Sayın Davutoğlu bu süreçte her türlü fedakarlığı yapabileceğini en üst düzeyde vurgulamıştır. 3 parti arasındaki en temel motivasyon Meclis’te bir ortak grup kurma girişimiydi. Görüşmelerimiz devam edecek. Her şey henüz bitmiş değil. Bu siyasi anlamda dünyanın sonu değil. DEVA Partisi değerlendirmiş ve ortak grup fikrine sıcak bakmadıklarını belirttiler. Yolları açık olsun. Biz Meclis’te grup oluşturma çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
CHP’lilerin vefasızlık söylemleri
Her parti kendi kimliğiyle, programını koruyarak girdi seçimlere. Böyle seçim sonrasındaki dönemlerde her partinin kendi yoluna gideceği belliydi. Biz Millet İttifakı’yla yakınlığımızı sürdüreceğiz. Eleştirelere katılmıyorum. Yüzde 48 önemli bir şey. Biz Millet İttifakı olarak iki insandan birini yanımıza aldık. Bunun göz ardı edilmemesi gerekiyor. Hepimiz emeğimizi ortaya koyduk ve bugünkü tabloyu ortaya koyduk.