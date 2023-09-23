Yavuz Ağıralioğlu: Kemal Kılıçdaroğlu demokrasi kılıklı tek adam 27. Dönem Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisini cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre yönettiğini belirterek, Kılıçdaroğlu için "Demokrasi kılıklı tek adam" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

CHP'nin lider arayışı sürerken 6'lı masa olarak bilinen Millet İttifakı'nın dağılması ile birlikte adeta kılıçlar çekilmiş durumda.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sallanan koltuğuna değişimcilerin desteğini alan Özgür Özel aday oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise yaptığı açıklamalar ile kaybedilen seçimin pişmanlığını her defasında dile getiriyor.

"Kılıçdaroğlu demokrasi kılıklı tek adam"

Muhalefette hal böyleyken, yaşanan gelişmeleri uzaktan takip eden eski İYİ Partili ve 27. Dönem Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı tv100 kanalındaki Özgür İfade programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun partisini yönetim şeklini eleştirerek şöyle dedi:

"Sonuç diye gördüğünüz şeyin benim itirazlarıma konu olan, görüntüde ‘Parlamenter sisteme dönmeyi arzu ediyoruz’ iddialarının arkasında partisini cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre yöneten bir irade var. Aslında Kemal Bey partisini cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre yönetiyor, süreci cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre yönetiyor. Tek adam evet. Demokrasi kılıklı tek adam."

"Kemal Bey 5 yıllık emeklerimize pusu kurdu"

Yavuz Ağıralioğlu sözlerinin devamında, "Masayı kendi heveslerinize göre organizasyon olarak kurmanız böyle, masada İYİ Parti'nin emeklerini pusulaması öyle... 5 yıllık emeklerimize Kemal Bey pusu kurdu. Yani bizim istişarelerde reyimizin duyulması lazımdı duyulmadı."

