Yeni Bakanlar Kurulu, Resmi Gazete'de yayınlandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Resmi Gazete'de yayınlandı.

AA

14-28 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkan AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönem için kolları sıvadı.

Gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı ülke liderlerinin de katıldığı görkemli törende yeni dönem için önemli mesajlar verdi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, Çankaya Köşkü'ne geçerek 5 yıllık yeni dönemde kabinesinde görev verdiği isimleri açıkladı.

Resmi Gazete'de yayınlandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne ilişkin atama kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104 ve 106. maddeleri gereğince cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların ataması yapıldı.

Karara göre yeni Kabine'de şu isimler yer aldı: